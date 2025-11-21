На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Овечкин получил штраф за участие в потасовке в матче НХЛ

Овечкин принял участие в потасовке в матче НХЛ
true
true
true
close
Jerome Miron-Imagn Images/Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал участником потасовки в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс».

На 20-й минуте встречи Овечкин нанес удар клюшкой игроку соперника и получил двухминутный штраф. Позже стало известно, что российский форвард ответил на провокацию со стороны нападающего «Монреаля» Джоша Андерсона, который также был наказан двумя минутами.

Матч завершился со счетом 8:4. Овечкин забил 982-й, 983-й и 984-й гол в НХЛ, приблизившись к рекорду Гретцки, который составляет 1016 голов.

Овечкин также отдал результативную передачу и вошел в десятку лучших бомбардиров в истории НХЛ, набрав в сумме 1643 очка (907 голов и 736 передач). Он обошел канадца Джо Сакика, занимавшего ранее десятую позицию в этом рейтинге.

«Вашингтон» после 21 сыгранного матча занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 24 очка.

Ранее экс-хоккеист сборной России засомневался в шансах Овечкина забить 1000 голов.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами