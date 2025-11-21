Овечкин получил штраф за участие в потасовке в матче НХЛ

Овечкин принял участие в потасовке в матче НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал участником потасовки в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс».

На 20-й минуте встречи Овечкин нанес удар клюшкой игроку соперника и получил двухминутный штраф. Позже стало известно, что российский форвард ответил на провокацию со стороны нападающего «Монреаля» Джоша Андерсона, который также был наказан двумя минутами.

Матч завершился со счетом 8:4. Овечкин забил 982-й, 983-й и 984-й гол в НХЛ, приблизившись к рекорду Гретцки, который составляет 1016 голов.

Овечкин также отдал результативную передачу и вошел в десятку лучших бомбардиров в истории НХЛ, набрав в сумме 1643 очка (907 голов и 736 передач). Он обошел канадца Джо Сакика, занимавшего ранее десятую позицию в этом рейтинге.

«Вашингтон» после 21 сыгранного матча занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 24 очка.

Ранее экс-хоккеист сборной России засомневался в шансах Овечкина забить 1000 голов.