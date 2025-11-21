На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские фигуристы освоили совершенно новую технику конька

Фигурист Ежлов рассказал, что они с Шевченко освоили новую технику скольжения
Александр Вильф/РИА Новости

Российские фигуристы Софья Шевченко и Андрей Ежлов, выступающие в танцах на льду, рассказали в интервью «Газете.Ru», как освоили новую технику скольжения под руководством тренера Алексея Горшкова. Поработать с этим специалистом дуэту предложил Илья Авербух.

«Мы действительно начали сотрудничать с Алексеем Горшковым, — рассказала Шевченко. — Начали еще до первого этапа Гран-при России в Магнитогорске, и мы очень благодарны за работу с нами. Но получилось так, что времени было мало. То новое, что мы почерпнули от Алексея Юрьевича, немножко потерялось в процессе подготовки к соревнованиям. К нашему следующему этапу Гран-при — в Москве — мы уже готовились самостоятельно. Кое-где упростили элементы, где-то вернули то, что у нас уже хорошо получается».

«Еще после контрольных прокатов к нам подошел Илья Изяславич Авербух и спросил, не хотим ли мы немного поработать с Алексеем Юрьевичем, — рассказал Ежлов. — Мы почерпнули для себя совершенно иную технику конька. У него очень много упражнений, направленных на широту катания. Начинают работать те группы мышц, которые раньше мы не задействовали».

В сезоне-2025/26 пара Шевченко/Ежлов выступила на двух этапах Гран-при России — в Магнитогорске и в Москве. В первом случае дуэт набрал в сумме 161,05 балла, а во втором — 171,08.

Ранее российские фигуристы рассказали, как добились «чистейшего» проката.

