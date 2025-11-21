Российские фигуристы рассказали, как добились «чистейшего» проката

Фигурист Ежлов заявил, что они с Шевченко исполнили чистейший прокат в Москве

Российские фигуристы Софья Шевченко и Андрей Ежлов, выступающие в танцах на льду, в интервью «Газете.Ru» поделились впечатлениями от своего выступления на четвертом этапе Гран-при России, который прошел в Москве.

Пара набрала за обе программы 171,08 балла.

«Своим катанием мы в целом довольны, особенно ритм-танцем, — рассказала Шевченко. — В произвольном было несколько шероховатостей. Мы еще подправим, накатаем, чтобы получалось еще более широко».

«Могу с уверенностью сказать, что были два достойных проката на этом этапе, — заявил Ежлов. — Тот же ритм-танец — просто чистейший, у нас не было таких прокатов даже на тренировках в супер-настроении. Произвольный тоже был хорош. Присутствовали, да, шероховатости, но они в основном были заметны только внутри нашей пары».

Шевченко подчеркнула, что их дуэт постарается добиться еще большего прогресса. Спортсменка согласилась с тем, что пара выступила гораздо лучше, чем на первом этапе Гран-при России, который состоялся в Магнитогорске в октябре. Тогда дуэт набрал на 10 баллов меньше в сумме — 161,05.

Шевченко также отметила, что на этапе в Магнитогорске проблемы со здоровьем помешали паре показать свой максимум.

«К тому этапу мы были не готовы, присутствовали небольшие трудности со здоровьем. Состояние было разобранным», — призналась Шевченко.

