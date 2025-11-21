«Сделаю все, чтобы Германия выиграла»: Зверев о выходе в полуфинал Кубка Дэвиса

Третья ракетка мира Александр Зверев прокомментировал выход сборной Германии в полуфинал Кубка Дэвиса.

«Я сделаю все возможное, чтобы Германия выиграла. Голос уже пропал. Это как после ночной вечеринки в клубе. Вот так и есть», — заявил теннисист.

Германия впервые с 2007 года пробилась в полуфинал командного турнира, где встретится со сборной Италии. В полуфинале Зверев сразится с итальянским теннисистом Янником Синнером.

Теннисист Даниил Медведев не сумел квалифицироваться на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) впервые с 2018 года. Он играл на этом турнире с 2019 по 2024 год, выиграл в 2020 году, а в 2021 году добрался до финала, где уступил немцу Александру Звереву.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее стало известно о введении экс-первой ракетки мира в Международный зал теннисной славы.