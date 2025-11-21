На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Сделаю все, чтобы Германия выиграла»: Зверев о выходе в полуфинал Кубка Дэвиса

Теннисист Зверев: я сделаю все возможное, чтобы Германия выиграла

Третья ракетка мира Александр Зверев прокомментировал выход сборной Германии в полуфинал Кубка Дэвиса.

«Я сделаю все возможное, чтобы Германия выиграла. Голос уже пропал. Это как после ночной вечеринки в клубе. Вот так и есть», — заявил теннисист.

Германия впервые с 2007 года пробилась в полуфинал командного турнира, где встретится со сборной Италии. В полуфинале Зверев сразится с итальянским теннисистом Янником Синнером.

Теннисист Даниил Медведев не сумел квалифицироваться на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) впервые с 2018 года. Он играл на этом турнире с 2019 по 2024 год, выиграл в 2020 году, а в 2021 году добрался до финала, где уступил немцу Александру Звереву.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее стало известно о введении экс-первой ракетки мира в Международный зал теннисной славы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами