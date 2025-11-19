Экс-первую ракетку мира введут в Международный зал теннисной славы

Бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер будет введен в Международный зал теннисной славы (ITHF) в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Для меня огромная честь быть включенным в Зал теннисной славы и встать в один ряд с великими чемпионами. На протяжении всей своей карьеры я чтил историю тенниса и полагался на пример предшественников», — заявил Федерер.

Церемония включения пройдет с 27 по 29 августа 2026 года в американском Ньюпорте. Вместе с Федерером в Зал славы будет введена журналистка Мэри Карилло — первая женщина, которая регулярно комментировала теннисные матчи.

44-летний Федерер завершил карьеру в 2022 году, имея в активе 20 титулов Большого шлема и 106 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он является рекордсменом по продолжительности непрерывного пребывания на первой позиции мирового рейтинга — 237 недель подряд.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее стало известно о пропуске первой ракеткой мира участия в Кубке Дэвиса.