Хабиб не хочет, чтобы Махачев дрался в Белом доме

Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов в беседе с журналистом Адамом Зубайраевым для программы «Хасл Шоу» заявил, что не хотел бы видеть бой Ислама Махачева в Белом доме на турнире, который должен пройти 14 июня 2026 года.

«Если меня лично спросить, то я не хотел бы, чтобы он там дрался. Почему? Просто не хочу», — сказал Хабиб.

Утром 16 ноября по московскому времени Махачев на турнире UFC 322 в пяти раундах одолел Маддалену и забрал у него титул чемпиона промоушна в полусреднем весе. Поединок продлился все заявленные пять раундов и завершился единогласным решением судей — 50-45, 50-45, 50-45.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, а также поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

Ранее боец UFC пообещал не добивать Махачева.