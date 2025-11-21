Овечкин оформил хет-трик и попал в десятку лучших бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс».

«Вашингтон» в гостях одержал победу со счетом 8:4. Овечкин забросил три шайбы и отдал голевую передачу, достигнув отметки в 1643 очка (907 голов и 736 передач) в регулярных чемпионатах.

Этот результат позволил ему войти в десятку лучших бомбардиров в истории лиги. Овечкин также является лучшим снайпером НХЛ.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее в клубе НХЛ назвали Овечкина потрясающим человеком.