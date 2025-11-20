«Заметно в мелочах на льду»: в клубе НХЛ назвали Овечкина потрясающим человеком

Канадский хоккеист «Эдмонтон Ойлерз» Эндрю Манджипани, который ранее выступал за «Вашингтон Кэпиталз», назвал российского нападающего и капитана «столичных» Александра Овечкина потрясающим человеком. Его слова приводит Capitals Radio Network.

«Это заметно в мелочах на льду, в маленьких видео и во всем таком, он такой на самом деле. Он шутник, он веселый, он всегда приходит на арену в хорошем настроении. Не имело никакого значения, чем закончилась игра накануне и так далее. Он всегда выходил на лед готовым работать, с улыбкой на лице», — отметил он.

В ночь на 20 ноября «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:4. Овечкин в матче отличился голом. Для него эта заброшенная шайба стала седьмой в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ, причем четыре гола он оформил в последних пяти играх «Вашингтона».

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин поднялся в топ-10 хоккеистов по числу побед в НХЛ.