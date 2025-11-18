Боец UFC пообещал не добивать Махачева

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Камару Усман заявил, что не против подраться с россиянином Исламом Махачевым, передает ESPN MMA.

«Между нами нет никакой вражды, никакой неприязни — только спортивное соперничество. Если я причиню боль Исламу, он упадет и у меня будет возможность его добить, я не буду добивать его, я не нанесу этот удар», — сказал Усман.

Утром 16 ноября по московскому времени Махачев на турнире UFC 322 в пяти раундах одолел Маддалену и забрал у него титул чемпиона промоушна в полусреднем весе. Поединок продлился все заявленные пять раундов и завершился единогласным решением судей — 50-45, 50-45, 50-45.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, а также поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

