Экс-футболист сборной России хочет пробежать марафон в Якутии при минус 50

Экс-футболист Смертин: есть цель пробежать марафон в Якутии при минус 50
true
true
true
close
Мария Девахина/РИА Новости

Бывший игрок сборной России по футболу Алексей Смертин заявил, что хочет пробежать марафон в Якутии при температуре при минус 50, передает Спортс''.

«Побегу ли новый мейджор в Сиднее? Да, очень хочу, но надо получить слот. Со слотами теперь сложнее, но, думаю, все решаемо. Пока цели другие: марафон в Оймяконе в январе в минус 50, есть серьезные планы на суточный забег», — заявил Смертин.

Алексей Смертин выступал за лондонский «Челси» с 2003 по 2006 год. В это время он дважды уходил в аренду— в английские клубы «Портсмут» и «Чарльтон». За «Челси» он провел 25 матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Также Смертин выступал за московское «Динамо», столичный «Локомотив», французский «Бордо» и английский «Фулхэм». В составе национальной команды России Смертин провел 55 матчей, в которых ему не удалось отметиться забитыми мячами. Смертин также известен по выступлению за московский «Локомотив» в пляжном футболе..

Ранее Смертин сравнил ощущения от ультрамарафона с сексом.

