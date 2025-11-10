Фигуриста, отобравшегося на Олимпиаду, внесли в базу «Миротворца»

Российский фигурист Петр Гуменник был внесен в базу украинского сайта «Миротворец».

Основанием для включения стала публичная поддержка спортсменом проведения специальной военной операции и, согласно формулировке сайта, «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

В список также внесли действующего чемпиона России в мужском одиночном фигурном катании Владислава Дикиджи.

Петр Гуменник ранее завоевал олимпийскую лицензию, выиграв квалификационный турнир в сентябре. Однако Международный олимпийский комитет сообщил, что фигуристам необходимо дождаться решения специальной комиссии по допуску к Играм.

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

