На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Шведский хоккеист признался в давлении со стороны европейцев после ухода в КХЛ

Шведского хоккеиста Тимашова исключили из сборной после перехода в КХЛ
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Шведский нападающий «Адмирала» Дмитрий Тимашов признался, что столкнулся с негативной реакцией в Европе после подписания контрактов с клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит «Чемпионат».

«Я не рассчитываю на вызов в сборную Швеции. Сосредоточен на выступлении в лиге, стремлюсь закрепиться в составе «Адмирала» и показать стабильный результат», — заявил хоккеист.

Тимашов объяснял свой переход в КХЛ желанием быть ближе к семье, в частности к отцу, который проживает в России. Хоккеист перешел в «Адмирал» этим летом. В 2024 году он играл в «Сочи».

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее Овечкин после победы над «Лос-Анджелесом» побил рекорды Хоу и Ягра.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами