Шведский хоккеист признался в давлении со стороны европейцев после ухода в КХЛ

Шведского хоккеиста Тимашова исключили из сборной после перехода в КХЛ

Шведский нападающий «Адмирала» Дмитрий Тимашов признался, что столкнулся с негативной реакцией в Европе после подписания контрактов с клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит «Чемпионат».

«Я не рассчитываю на вызов в сборную Швеции. Сосредоточен на выступлении в лиге, стремлюсь закрепиться в составе «Адмирала» и показать стабильный результат», — заявил хоккеист.

Тимашов объяснял свой переход в КХЛ желанием быть ближе к семье, в частности к отцу, который проживает в России. Хоккеист перешел в «Адмирал» этим летом. В 2024 году он играл в «Сочи».

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

