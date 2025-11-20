В «Спартаке» были в шоке, когда узнали об уходе Станковича

Игрок «Спартака» Литвинов: были в шоке, когда узнали об уходе Станковича

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что игроки были в шоке, когда узнали об уходе Деяна Станковича с поста тренера клуба, передает «Матч ТВ».

«Команда была в шоке, когда узнала об уходе Деяна Станковича. Мы такие же люди, как и все. Тоже читаем новости. Старались абстрагироваться, чтобы не было негативного настроения. Разошлись на положительной ноте», — сказал Литвинов.

9 ноября московский «Спартак» победил «Ахмат» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. После матча Деян Станкович остался недоволен одним из вопросов и вступил в конфликт с журналистом, обвинив его в провокации. После этого специалист не явился на обязательную пресс-конференцию.

11 ноября Станкович был уволен с поста главного тренера «Спартака».

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидируют в РПЛ «Краснодар» и ЦСКА, набравшие 33 очка. В следующем туре РПЛ «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября.

Ранее российский тренер отказал «Спартаку».