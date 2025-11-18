Легенда «Ростова» поддержал назначение Гусева в «Динамо»

Экс-игрок Дьяков о назначении Гусева и.о. тренера «Динамо»: адаптация не нужна

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков поддержал назначение Ролана Гусева исполняющим обязанности главного тренера команды, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Назначение Гусева выглядит вполне логичным шагом. Он уже закрывал эту роль в конце прошлого сезона и справился достойно. Команда его знает, понимает его требования, а значит — адаптация не нужна», — заявил Дьяков.

В тренерском штабе динамовцев Гусев работает с лета 2023 года и уже исполнял обязанности главного тренера команды в конце прошлого сезона.

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России. Следующий матч команда проведет 21 ноября против «Краснодара».

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Динамо» идет на 10 месте, набрав 17 очков.

