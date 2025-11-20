Легенда сборной России заявил, что в «Спартаке» творятся бардак и вакханалия

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк поделился ожиданиями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА, заявив, что в стане красно-белых творятся бардак и вакханалия, передает «Чемпионат».

«Глобальных перемен у ЦСКА нет, они стабильны и не пропускают уже три игры подряд. Мое предпочтение на стороне ЦСКА. В «Спартаке» все как обычно — бардак и вакханалия. Не думаю, что это сыграет на пользу «Спартаку», — сказал Погребняк.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:45 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб, которым руководит Фабио Челестини, делит лидерство с «Краснодаром», в активе команд по 33 очка. «Спартак», который несколько дней назад уволил Деяна Станковича с поста главного тренера, идет шестым, набрав за 15 матчей 25 баллов.

Ранее был назван арбитр, который рассудит «Спартак» и ЦСКА.