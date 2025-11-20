Легенда «Спартака» о назначении Ротенберга на пост гендиректора «Локомотива»: хуже не будет

Бубнов о назначении Ротенберга на пост гендиректора «Локомотива»: хуже не будет

Бывший футболист Александр Бубнов высказался на YouTube-канале «Коммент.Шоу» о назначении Бориса Ротенберга-младшего на должность генерального директора московского «Локомотива», заявив, что хуже не будет.

«Что такое Ротенберг? Ротенберг — это бабки, инвестиции. Сейчас в «Локомотив» придут большие деньги. А у них проблема. важно с Ротенбергом, чтобы деньги пришли, потому что можно трансферы хорошие провернуть. Я скажу так — хуже не будет», — сказал Бубнов.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» занимает четвертое место, набрав 30 очков. Лидирует в турнире «Краснодар» (33).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее экс-глава «Локомотива» огорчился игрой сборной России с Перу.