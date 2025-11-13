Экс-глава «Локомотива» огорчился игрой сборной России с Перу

Экс-глава «Локомотива» Наумов о матче с Перу: все как-то пешком, тихонечко

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что сборная России после встречи с Перу должна провести работу над ошибками. Его слова приводит «Матч ТВ».

«В матче игра нашей сборной не понравилась. Все как-то пешком, тихонечко. Как однажды сказал Газзаев, вышли на поле, как академики с тросточками. В предыдущих встречах были горящие глаза. В этот раз нет», — заявил Наумов.

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 1:1. Первый гол в матче оформил Александр Головин на 18-й минуте игры, его ассистентом выступил Алексей Миранчук. Перуанская команда отыгралась на 82-й минуте, мяч забил Алекс Валера.

В следующем матче 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт» команда сыграет со сборной Чили.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой.

