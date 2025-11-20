Мостовой признан «Джентельменом года», несмотря на скандал с кричалкой про «Спартак»

Футболист петербургского «Зенита» Андрей Мостовой признан победителем премии «Джентльмен года», сообщает «Московский комсомолец».

В голосовании Мостовой опередил голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева и нападающего махачкалинского «Динамо» Гамида Агаларова.

По ходу текущего сезона Мостовой был оштрафован комитетом по этике Российского футбольного союза (РФС) за то, что выкрикивал оскорбительные кричалки в адрес московского «Спартака» на трибунах с болельщиками «Зенита».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее сборная России потеряла позиции в рейтинге ФИФА.