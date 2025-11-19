Сборная России потеряла позиции в рейтинге ФИФА

Сборная России потеряла три позиции в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Национальная российская команда под руководством Валерия Карпина опустилась с 30-го на 33-е место. Российскую команду опередили сборные Панамы, Польши и Уэльса.

15 ноября сборная России проиграла команде Чили. Встреча, которая состоялась в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась с результатом 0:2. Счет в матче открыл Гонсало Тапия на 37-й минуте, второй гол чилийской команды оформил Бен Бреретон Диас на 76-й минуте.

12 ноября в рамках ноябрьского сбора российские футболисты сыграли вничью с командой Перу — 1:1. Российская команда после матча с Чили завершила ноябрьский сбор, этот матч стал для подопечных Валерия Карпина последним в 2025 году.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее легендарный советский футболист заявил, что сборная России никому не нужна.