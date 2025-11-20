Италия сыграет с Северной Ирландией за право выступить в финале стыков ЧМ

Стали известны итоги жеребьевки стыковых матчей в Европе к чемпионату мира.

Сборная Италии в полуфинале пути А сыграет с Северной Ирландией. Победитель этой пары в финале встретится с победителем пары Уэльс — Босния и Герцеговина.

Путь B: (Украина — Швеция) — (Польша — Албания)

Путь C: (Турция — Румыния) — (Словакия — Косово)

Путь D: (Дания — Северная Македония) — (Чехия — Ирландия).

Полуфиналы и финалы стыковых матчей состоятся в конце марта 2026 года. Из каждого пути на чемпионат мира поедет одна команда.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

15 ноября сборная России проиграла команде Чили. Встреча, которая состоялась в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась с результатом 0:2.

12 ноября в рамках ноябрьского сбора российские футболисты сыграли вничью с командой Перу — 1:1.

Ранее сообщалось о том, что Россия готова провести крупный международный турнир по футболу.