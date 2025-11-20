«Будто никто не работает»: российский футболист о жизни в Греции

Российский защитник Игорь Калинин, который выступает за греческий «Пансерраикос», заявил, что между Россией и Грецией нет кардинальной разницы, а также рассказал об интересном образе жизни греков. Его слова приводит Sport24.

«Шутим: в Греции как будто никто не работает, ха-ха! Если в субботу можно найти работающие магазины, то в воскресенье вообще всё закрыто. Супермаркеты, аптеки — вообще всё! Может быть, открыты только маленькие ларьки с фруктами», — поделился он.

Калинин подчеркнул, что в Греции никто не спешит, а машины могут ездить по улицам со скоростью 30 км/ч.

Калинин родился в Керчи, в 2014 году футболист получил российский паспорт. Он дебютировал в Российской премьер-лиге (РПЛ) в 2018 году в составе «Краснодара» 2 апреля, однако через несколько месяцев покинул клуб и подписал контракт с казанским «Рубином». В России он также выступал за московское «Динамо», «Урал», «Ростов» и «Факел», а в 2025 году уехал играть в Грецию.

