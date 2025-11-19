«Карпина слишком много»: легенда «Спартака» заявил, что «Динамо» провалилось

Чемпион СССР в составе «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что Валерий Карпин должен был покинуть пост главного тренера московского «Динамо» значительно раньше. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мне кажется, Карпина слишком много. Карпин — довольно средний тренер. А что касается «Динамо», то оно просто провалилось, по большому счету. Да, раньше я говорил, чтобы ему дали поработать. Но команда провалилась! При этом показала, как она может играть с «Зенитом». Но сколько же, помимо этого, было неудач?» — заявил он.

17 ноября Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену. Согласно контракту, тренеру полагалось 50% от всей оставшейся зарплаты по контракту, который был рассчитан до лета 2028 года. Сумма составляет €3,1 млн (около 294,5 млн рублей) в качестве неустойки за досрочное расторжение соглашения, но Карпин принял решение отказаться от этой выплаты.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России. В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Динамо» идет на 10 месте, набрав 17 очков.

