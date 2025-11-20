«Почему мне так не повезло, что я с ними?» Головин об игре в ЦСКА

Полузащитник Головин: мне повезло, что я попал в ЦСКА, где тяжело было молодому

Полузащитник «Монако» Александр Головин признался, что только со временем понял, что ему повезло играть в ЦСКА, где было тяжело молодым футболистам. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Могут быть какие-то проблемы, задержки в зарплате или что-то еще. Но никто на это не жаловался. Я точно помню, в тот момент, когда я был там, думал: «Почему мне так не повезло, что я с ними?» Но сейчас я думаю, насколько сильно мне повезло, что я попал в тот ЦСКА, команду, где очень тяжело было молодому», — заявил он.

Головин, воспитанник академии ЦСКА, выступает за «Монако» с 2018 года. За семь сезонов в французском клубе полузащитник провел 235 матчей, забил 34 гола и отдал 40 результативных передач. В текущем сезоне 29-летний футболист пропустил несколько игр из-за повреждения, от которого оправился только в середине октября. Его контракт рассчитан до 2029 года.

В 12-м туре чемпионата Франции «Монако» на своем стадионе проиграл «Лансу» со счетом 4:1. Головин появился на поле в стартовом составе, однако уже в перерыве тренерский штаб заменил его.

Ранее в «Зените» рассказали о диалоге с агентом Головина.