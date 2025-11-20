«Есть такая наука — криминология»: к какой категории преступников относится Кокорин

Футболист Александр Кокорин был близок к тому, чтобы стать виновником трагедии и гибели двоих человек. Об этом «Газете.Ru» заявил адвокат по уголовным делам Максим Сильвестри (Калинов), напомнив о запятнанном прошлом спортсмена.

«На мой взгляд, можно и даже нужно связать тот факт, что Кокорин ранее привлекался к уголовной ответственности, с правонарушениями, которые он совершал за последнее время, в том числе с с тем, что он чуть не сбил двух женщин на пешеходном переходе.

Есть такая наука — криминология. Это наука о личности преступника. Имея большой объем знаний и опыт общения с преступниками, я могу сделать вывод, что есть категория людей, которые после привлечения к уголовной ответственности полностью меняют свое поведение, четко соблюдать правила и законы. А есть другая категория людей: после уголовного наказания они продолжают преступное поведение.

Да, сейчас мы имеем дело с правонарушением. Но надо отметить, что данный штраф, на мой взгляд, не соответствует содеянному. Наверное, законодательно стоит пересмотреть штрафы за подобные правонарушения, потому что все могло закончиться трагедией и смертью двух женщин — а это статья 264 ч. 5., нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», — сказал Сильвестри «Газете.Ru».

Ранее Кокорин чуть не сбил двух женщин в Москве.