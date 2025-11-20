На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Есть такая наука — криминология»: к какой категории преступников относится Кокорин

Адвокат Сильвестри: нарушение ПДД Кокориным могло закончиться трагедией
close
Максим Блинов/РИА «Новости»

Футболист Александр Кокорин был близок к тому, чтобы стать виновником трагедии и гибели двоих человек. Об этом «Газете.Ru» заявил адвокат по уголовным делам Максим Сильвестри (Калинов), напомнив о запятнанном прошлом спортсмена.

«На мой взгляд, можно и даже нужно связать тот факт, что Кокорин ранее привлекался к уголовной ответственности, с правонарушениями, которые он совершал за последнее время, в том числе с с тем, что он чуть не сбил двух женщин на пешеходном переходе.

Есть такая наука — криминология. Это наука о личности преступника. Имея большой объем знаний и опыт общения с преступниками, я могу сделать вывод, что есть категория людей, которые после привлечения к уголовной ответственности полностью меняют свое поведение, четко соблюдать правила и законы. А есть другая категория людей: после уголовного наказания они продолжают преступное поведение.

Да, сейчас мы имеем дело с правонарушением. Но надо отметить, что данный штраф, на мой взгляд, не соответствует содеянному. Наверное, законодательно стоит пересмотреть штрафы за подобные правонарушения, потому что все могло закончиться трагедией и смертью двух женщин — а это статья 264 ч. 5., нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», — сказал Сильвестри «Газете.Ru».

Ранее Кокорин чуть не сбил двух женщин в Москве.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами