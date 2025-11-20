На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывшая жена Сафонова требует от вратаря 6 млн рублей

Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывшая жена вратаря сборной России и французского «ПСЖ» Матвея Сафонова Анастасия Казачек требует от него 6 млн судебных издержек. Об этом пишет Telegram-канал «Sport Baza».

Дело об алиментах на общую дочь обошлось Казачек в 4 миллиона в Никулинском суде и 2 миллиона в суде Краснодара. Еще 150 тысяч сторона бывшей супруги вратаря заплатила за работу юристов в арбитражном суде. Причем в судебные расходы Казачек включила деньги, которые ее адвокат тратил на обеды и заправку личного автомобиля.

26 августа 2024 года Московский городской суд оставил в силе решение Никулинского суда, согласно которому Сафонов обязан выплатить своей бывшей супруге больше 60 млн рублей — задолженность по алиментам на их общую дочь.

10 декабря 2024 года кассация оставила в силе решение, по которому Сафонов должен платить на ребенка по 1/4 от своей зарплаты. 20 декабря Никулинский районный суд Москвы отклонил иск голкипера к его бывшей супруге о нарушении прав на общение с ребенком. В то же время было отклонено ходатайство экс-супруги голкипера Казачек о проведении в отношении футболиста судебно-психологической экспертизы.

Ранее Сафонов обратился к болельщикам после провала в матче сборная России — Перу.

