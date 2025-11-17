Сафонов обратился к болельщикам после провала в матче сборная России — Перу

Сафонов о товарищеском матче с Перу: неприятно показывать не лучшую игру

Голкипер французского «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов в своем Telegram-канале обратился к болельщикам с признанием в плохой игре после ничьей в товарищеском матче с Перу.

«Пропускаешь такие голы — и сразу понимаешь, что можешь лучше. И должен лучше. За доверие в сборной я правда очень благодарен, поэтому особенно неприятно показывать не лучшую игру», — написал Сафонов.

12 ноября Россия сыграла вничью с Перу. Сафонов провел на поле все 90 минут. Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» (домашний стадион «Зенита»), завершилась с результатом 1:1. Первый гол в матче оформил Александр Головин на 18-й минуте игры, его ассистентом выступил Алексей Миранчук. Перуанская команда отыгралась на 82-й минуте, мяч забил Алекс Валера.

Контракт российского спортсмена с парижским клубом действует до лета 2029 года, а его текущая трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

Сафонов не был включен в заявку на игру с Чили, которая состоится 15 ноября. В расположении сборной остались 27 футболистов.

