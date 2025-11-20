«Ты прикалываешься?» Российский футболист о жизни на 100 тысяч рублей в месяц

Российский защитник Игорь Калинин, который выступает за греческий «Пансерраикос», заявил, что не смог бы жить на сто тысяч рублей в месяц при всех тратах, которые есть у него сейчас. Его слова приводит Sport24.

«Ты прикалываешься? Ха-ха! У меня жена, двое детей. А еще содержу маму и бабушку. Сейчас в комментариях начнут хейтить, но ведь на такую сумму невозможно выжить вчетвером. Футболисты, которые рассказывают, что тратят сто тысяч в месяц, говорят неправду. Я плачу за дом, столько же стоят садик и школа — они частные. Еще платим за аренду машины», — заявил он.

При этом футболист подчеркнул, что смог бы жить на 100 тысяч рублей в месяц, если бы был один.

Калинин родился в Керчи, в 2014 году футболист получил российский паспорт. Он дебютировал в Российской премьер-лиге (РПЛ) в 2018 году в составе «Краснодара» 2 апреля, однако через несколько месяцев покинул клуб и подписал контракт с казанским «Рубином». В России он также выступал за московское «Динамо», «Урал», «Ростов» и «Факел», а в 2025 году уехал играть в Грецию.

