«Хотят дурачки покричать — пусть»: Акинфеев об оскорблениях от фанатов «Спартака»

Владимир Астапкович/РИА Новости

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев, говоря об оскорблениях от болельщиков столичного «Спартака», в своей книге признался, что с возрастом стал спокойнее относиться к подобному.

«Даже когда выходишь на «Лукойл Арену» и в который раз слышишь какие-то матерные крики в свой адрес, которые по молодости дико раздражали, мысленно разве что плечами пожимаешь: хотят дурачки покричать, выплеснуть эмоции, — пусть выплескивают», — отметил он.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» по дополнительным показателям. Обе команды имеют по 33 очка.

В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году футболист вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.

Следующий матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:45 по московскому времени.

Ранее Акинфеев рассказал о серьезных переговорах с руководством ЦСКА.

