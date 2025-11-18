Карпин отказался от неустойки после ухода из «Динамо»

Карпин отказался от более чем €3 млн неустойки после увольнения из «Динамо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отказался от финансовой компенсации при уходе из московского «Динамо». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Согласно контракту, тренеру полагалось 50% от всей оставшейся зарплаты по контракту, который был рассчитан до лета 2028 года. Сумма составляет 3,1 млн евро (около 294,5 млн рублей) в качестве неустойки за досрочное расторжение соглашения, но Карпин принял решение отказаться.

Годовой оклад Карпина в «Динамо» — 2,5 млн евро.

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Динамо» идет на 10 месте, набрав 17 очков.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с сербом Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Его пост в статусе исполняющего обязанности занял Вадим Романов. До конца календарного года красно-белым предстоит сыграть в чемпионате с ЦСКА, «Балтикой» и «Динамо».

Ранее Александр Мостовой признался, что смеется над отставкой Карпина.