«Тревожное чувство»: легенда ЦСКА не верит в победу над «Спартаком»

Пономарев: ничья для ЦСКА в матче со «Спартаком» будет нормальным результатом

Бывший футболист сборной СССР и московского ЦСКА Владимир Пономарев признался, что не рассчитывает на победу армейского клуба над столичным «Спартаком». Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Команда без Станковича раскрепостится, они могут здорово сыграть с ЦСКА. В «Спартаке» интересные ребята, и они смогут показать все, что умеют. По ЦСКА же у меня тревожное чувство. <...> Так что ничья для армейцев будет нормальным результатом, на победу не рассчитываю», — заявил он.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:45 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб делит лидерство с «Краснодаром», в активе команд по 33 очка. «Спартак», который несколько дней назад уволил Деяна Станковича с поста главного тренера, идет шестым, набрав за 15 матчей 25 баллов.

Ранее ветеран «Спартака» раскритиковал руководство клуба и назвал лучшего кандидата на пост тренера.