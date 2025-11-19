Роналду обратился к Дональду Трампу

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду на своей странице в социальной сети X обратился с благодарностями к президенту США Дональду Трампу после визита в Белый дом.

«Благодарю Вас, господин президент, за приглашение и теплый прием, который Вы и первая леди оказали мне и моей будущей жене Джорджине. Каждый из нас может внести свой ценный вклад, и я готов это сделать, вдохновляя новые поколения строить будущее, основанное на мужестве, ответственности и прочном мире», — написал Роналду

18 ноября Роналду стал одним из специальных гостей торжественного ужина в Белом доме, организованного в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

Роналду — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов, а также первым футболистом, достигшим отметки в 900 голов в официальных матчах. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций УЕФА.

Роналду остается единственным игроком, кому удалось забивать на пяти чемпионатах мира подряд в период с 2006 по 2022 год. Текущий отборочный цикл может стать для него седьмым участием в финальных стадиях мундиаля, если Португалия успешно завершит квалификацию.

Ранее Роналду высмеяли после его удаления в матче Португалии и Ирландии.