Роналду высмеяли после его удаления в матче Португалии и Ирландии

Фанаты высмеяли Роналду после его удаления в матче Португалии и Ирландии

Нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду высмеяли после удаления в матче отборочного этапа к чемпионату мира — 2026 с национальной командой Ирландии. Об этом пишет Independent.

Инцидент произошел на 61-й минуте встречи с Ирландией в Дублине, когда 40-летний Роналду ударил локтем защитника ирландской команды Дару О'Ши. Изначально арбитр Гленн Нюберг показал желтую карточку, но после просмотра повтора на VAR изменил решение на красную.

Сразу после произошедшего фанаты приветствовали решение о красной карточке ликованием, а Роналду освистывали и издевались, когда он покидал поле и направлялся в туннель.

Встреча завершилась победой ирландских футболистов со счетом 2:0. Для Роналду это удаление стало первым за 226 матчей за сборную.

Португалия сохраняет лидерство в группе F, набрав 10 очков. Далее идут сборные Венгрии (8 очков), Ирландии (7) и Армении (3). В заключительном туре Португалия дома встретится с Арменией, а Ирландия проведет выездной матч против Венгрии. Обе игры запланированы на 16 ноября.

Ранее появилась информация, что Роналду грозит отстранение от участия в ЧМ-2026 в составе сборной Португалии.