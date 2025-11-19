«У нас же нет больше мест выпить»: Валуев о возвращении пива на стадионы

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBA, депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что выступает против возвращения пива на стадионы. Его слова приводит Sport24.

«Пусть пивники строят закрытые ложи на стадионах. А желающие выпить на соревнованиях пусть там наслаждаются напитками разного толка без демонстрации прилюдного пития. <...> У нас же вот нет больше мест выпить и покурить, кроме как на стадионах», — заявил он.

Запрет на продажу слабоалкогольных напитков на спортивных объектах в России ввели в 2005 году, их рекламу на стадионах запретили в 2004 году. Безуспешно отменить запрет пытались несколько раз: в 2014-м с такой инициативой выступило Минэкономразвития, в 2016-м — Минпромторг.

При этом для крупных международных турниров, спонсорами которых выступали пивоваренные компании, делали исключения: пиво разрешали продавать в фан-зонах чемпионата мира по хоккею 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге, во время проведения Кубка конфедераций (2017) и чемпионата мира по футболу (2018).

