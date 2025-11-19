Чемпион России по фигурному катанию получил на 6 тыс. штрафов за месяц владения машиной

Чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале раскрыл, какие штрафы он получил за первый месяц владения автомобилем.

В октябре 2024 года Дикиджи приобрел BMW с мотором мощностью 510 лошадиных сил.

«За первый месяц на 6 тысяч прилетело мне, за второй месяц — на тысячу. Пока что больше нет. <...> На квартиру коплю. Мне кажется, бездумно все свои сбережения тратить на машину, которую тоже нужно обслуживать, кормить себя еще», — рассказал Дикиджи.

Дикиджи выиграл чемпионат России в декабре 2024 года. На год раньше на этом турнире он завоевал серебряную награду, уступив только Евгению Семеененко.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): Петра Гуменника, Дикиджи, Петросян и Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

