Глава Федерации лыжных гонок Норвегии отказалась обсуждать допуск россиян на ОИ

Норвежская федерация лыжного спорта не ответила на вопрос о допуске россиян

Президент Федерации лыжных гонок Норвегии Туве Мо Дюрхауг отказалась занимать четкую позицию относительно возможного участия российских лыжников в предстоящих Олимпийских играх. Об этом сообщает Sport24.

«Я только президент лыжной федерации Норвегии и не могу сказать ничего, касаемо олимпийцев. Вам нужно спросить самих лыжников и их тренеров, хотят ли норвежцы выступать с россиянами», — высказалась Дюрхауг.

6 ноября министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске россиян на международные соревнования

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее австрийский лыжник рассказал об отношении европейцев к россиянам.