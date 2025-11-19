На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фетисов назвал имя лучшего вратаря в истории российского хоккея

Фетисов признал Бобровского величайшим вратарем в истории российского хоккея
Jim Rassol/Reuters

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского лучшим в истории российского хоккея, его слова передает «Советский спорт».

«Он два раза подряд взял Кубок Стэнли против сильного соперника. Какое бы место он ни занял в статистической иерархии, он будет лучшим вратарем в истории российского хоккея», — заявил Фетисов.

Среди российских вратарей Бобровский занимает второе место по количеству сухих матчей, уступая только Евгению Набокову с рекордом в 59 сыгранных матчей на ноль. В настоящее время Бобровский является одним из 35 голкиперов в истории лиги, достигших рубежа в 50 матчей на ноль.

«Флорида» — действующий обладатель Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «пантеры» одолели «Эдмонтон Ойлерз», противостояние длилось максимальное количество матчей — семь.

Бобровский выступает за «Пантерз» с 2019 года. До этого в НХЛ он играл за «Филадельфию Флайерз» и «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее российский форвард Никита Кучеров вошел в тройку лучших снайперов в истории «Тампы».

