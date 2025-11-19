«Он ни черта не тренер»: легенда ЦСКА оценил работу Карпина

Экс-защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что Валерий Карпин не смог добиться успеха ни в одной команде, где был принят на работу.

«За его время работы у меня негативное мнение о нем сложилось. Сколько раз я за ним уже наблюдал — он выпускает игроков на замену, не понимая и не разбираясь, против какой системы им надо будет играть. Он действует на удачу — вдруг получится. Таким всегда везет, и вот мы его терпим. Мы думаем, что он действительно тренер, а он ни черта не тренер. Где он хотя бы что-то показал? В «Ростове» ничего не показал, в «Спартаке» он ничего не показал, в «Динамо» тоже», — заявил Пономарев.

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России. В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Динамо» идет на 10-м месте, набрав 17 очков.

