Футбольный агент заявил, что Карпин развел «Динамо»

Российский агент Дмитрий Селюк назвал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера ошибкой московского «Динамо», передает Vprognoze.ru.

«Я единственный сказал, что Карпин не доработает до зимы. Карпин – большая ошибка «Динамо», начиная с Глебова было понятна вся ситуация с Карпиным, когда он начал говорить, что он устал стало понятно, куда он придет. Что это развод «Динамо», — сказал Селюк.

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Динамо» идет на 10 месте, набрав 17 очков.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с сербом Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Его пост в статусе исполняющего обязанности занял Вадим Романов. До конца календарного года красно-белым предстоит сыграть в чемпионате с ЦСКА, «Балтикой» и «Динамо».

Ранее в «Динамо» рассказали, как отнеслись к уходу Карпина из клуба.