Футбольный агент заявил, что Карпин развел «Динамо»

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российский агент Дмитрий Селюк назвал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера ошибкой московского «Динамо», передает Vprognoze.ru.

«Я единственный сказал, что Карпин не доработает до зимы. Карпин – большая ошибка «Динамо», начиная с Глебова было понятна вся ситуация с Карпиным, когда он начал говорить, что он устал стало понятно, куда он придет. Что это развод «Динамо», — сказал Селюк.

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Динамо» идет на 10 месте, набрав 17 очков.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с сербом Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Его пост в статусе исполняющего обязанности занял Вадим Романов. До конца календарного года красно-белым предстоит сыграть в чемпионате с ЦСКА, «Балтикой» и «Динамо».

Ранее в «Динамо» рассказали, как отнеслись к уходу Карпина из клуба.

Футбол. Чемпионат России
