Сборная Кюрасао под руководством экс‑тренера «Зенита» вышла на ЧМ‑2026

Сборная Кюрасао под руководством экс‑тренера «Зенита» Адвоката вышла на ЧМ‑2026
Global Look Press

Сборная Кюрасао впервые в своей истории добилась права выступить в финальной части чемпионата мира по футболу.

Команда обеспечила себе путевку на ЧМ-2026, сыграв вничью с Ямайкой со счетом 0:0 в заключительном туре отборочного турнира КОНКАКАФ. Сборная заняла первое место в группе B, набрав 12 очков в шести матчах

Кюрасао с населением около 156 тысяч человек стала самым малонаселенным государством, когда-либо участвовавшим в футбольном чемпионате мира, побив предыдущий рекорд Исландии.

Команду возглавляет бывший тренер петербургского «Зенита» Дик Адвокат, который не присутствовал в решающем матче. В его отсутствие командой руководили ассистенты Дин Горре и Кор Пот.

Из североамериканской группы А на ЧМ‑2026 пробилась сборная Панамы, а сборная Суринама прошла в межконтинентальные стыки.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Помимо мундиаля в Катаре, россияне пропустили чемпионат Европы в Германии и пропустят чемпионат мира в США, Канаде и Мексике.

Ранее стали известны все участники стыковых матчей отбора на ЧМ-2026 от Европы.

Футбол. Чемпионат мира 2026
