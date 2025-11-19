Леброн Джеймс установил рекорд, начав 23-й сезон НБА

Американский баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс установил рекорд, первым в истории выйдя на площадку в 23-м сезоне.

40-летний легкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» дебютировал в матче против «Юты Джаз», который его команда выиграла со счетом 140:126. Джеймс, пропустивший первые игры из-за травмы, вышел в стартовом составе и оформил дабл-дабл, набрав 11 очков и отдав 12 результативных передач.

Для Джеймса сезон стал рекордным по продолжительности карьеры в лиге. Ранее достижение принадлежало Винсу Картеру, который выступал в НБА 22 сезона подряд с 1998 по 2020 год.

В прошлом сезоне Джеймс провел 70 матчей. Он четыре раза выигрывал НБА, признавался лучшим игроком регулярки и самым ценным баскетболистом финальной серии плей-офф.

23 октября 2024 года во второй четверти матча против «Миннесоты Тимбервулвз» одновременно на площадке оказались форвард команды Леброн Джеймс и новичок Бронни Джеймс. Это первый случай в истории НБА, когда на паркете сыграли отец и сын.

Ранее российский баскетболист Егор Демин обновил личный рекорд в НБА.