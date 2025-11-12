Российский баскетболист установил рекорд НБА

Российский баскетболист Егор Демин установил новый личный рекорд результативности в матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Спортсмен набрал 16 очков в матче против «Торонто Рэпторс» — 11 очков он заработал именно в первой половине игры. За 28 минут на площадке он совершил 5 результативных передач и 4 подбора.

Несмотря на личный рекорд Демина, «Бруклин» не сумел одержать победу и уступил со счетом 109:119. В заключительной четверти тренерский штаб принял решение не выпускать российского баскетболиста на площадку, оставив его на скамейке запасных.

В составе «Бруклин Нетс» Демин стал всего четвертым россиянином. До него за команду выступали Сергей Карасев, Андрей Кириленко, который сейчас возглавляет Российскую федерацию баскетбола (РФБ), и Тимофей Мозгов.

19-летний спортсмен стал первым россиянином с 2013 года, который смог попасть в НБА. В том году клубом «Кливленд Кавальерс» под 19-м номером был выбран Сергей Карасев. Самым высокозадрафтованным игроком в истории России стал Ярослав Королев, который в 2005-м году ушел в «Лос-Анджелес Клипперс» 12-м..

Ранее стало известно, что баскетболист Даниил Касаткин не подаст апелляцию на экстрадицию в США.