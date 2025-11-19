На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-владелец «Спартака» Федун приобрел недвижимость во Франции

Nice-Matin: бывший владелец «Спартака» Федун за €87 млн купил виллу во Франции
close
РИА Новости

Экс-владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун за €87 млн купил виллу во Франции. Об этом стало известно из публикации издания Nice-Matin.

Вилла Joya расположена на полуострове Сан-Жан-Кап-Ферра, который является одним из самых престижных курортных районов Лазурного берега.

Издание отмечает, что Федун ранее уже приобретал недвижимость во Франции. Так , в 2011 году он купил в том же районе виллу за €72 млн.

Федун, будучи вице-президентом «Лукойла», приобрел московский клуб в 2004 году. В июле 2022 года он покинул руководящий пост в «Лукойле». Незадолго до этого сообщалось о финансовых потерях в размере до 80% всего состояния бизнесмена. 22 августа 2022 года Федун перестал быть президентом «Спартака».

Ранее сообщалось, что «Спартак» может сменить владельца из-за санкций США.

