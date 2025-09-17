В футбольном «Динамо» рассказали о помощи Ротенберга

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что в футбольном клубе получают помощь от Романа Ротенберга. Его слова приводит Legalbet.

«Мы уже принимаем помощь от Романа Борисовича! В виде советов», — заявил Пивоваров.

В восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» сыграло вничью с московским «Спартаком» — 2:2. В турнирной таблице национального первенства «Динамо» идет на девятом месте с девятью баллами.

1 июля 2025 года Ротенбург вошел в состав директоров московского хоккейного «Динамо». Предыдущим местом работы Ротенберга был СКА, откуда он был уволен 2 июня.

Ротенберг работал в структуре СКА с 2011 года, занимая сначала пост генерального менеджера, а с января 2022 года был главным тренером команды. Под его руководством армейцы Санкт-Петербурга дважды доходили до финала Западной конференции, но оба раза уступали столичному ЦСКА. Лучшим результатом для Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА, в 2022 и 2023 годах.

