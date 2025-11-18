Молодежная сборная России по футболу выиграла международный турнир

Молодежная сборная России по футбола обыграла сверстников из Киргизии и стала победителем Кубка Манаса.

Встреча завершилась со счетом 8:0.

В составе сборной России точными ударами отметились Ульви Бабаев, Даниил Моторин, Илья Кирш, Кирилл Столбов, Казбек Мукаилов и Денис Кучугура. Дважды футболисты сборной Киргизии забили в свои ворота.

В рамках турнира россияне также обыграли Иран и Бахрейн. Обе встречи завершились со счетом 2:0.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что сборная России сыграет с командой КНДР в ноябре.