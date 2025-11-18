На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Молодежная сборная России по футболу выиграла международный турнир

Молодежная сборная России по футболу выиграла Кубок Манаса
РИА Новости

Молодежная сборная России по футбола обыграла сверстников из Киргизии и стала победителем Кубка Манаса.

Встреча завершилась со счетом 8:0.

В составе сборной России точными ударами отметились Ульви Бабаев, Даниил Моторин, Илья Кирш, Кирилл Столбов, Казбек Мукаилов и Денис Кучугура. Дважды футболисты сборной Киргизии забили в свои ворота.

В рамках турнира россияне также обыграли Иран и Бахрейн. Обе встречи завершились со счетом 2:0.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что сборная России сыграет с командой КНДР в ноябре.

Летние виды спорта
