Криштиану Роналду встретится с Дональдом Трампом

Pedro Nunes/Reuters

Футболист саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду встретится с президентом США Дональдом Трампом, передает The Sun.

Отмечается, что встреча состоится в Белом доме 18 ноября.

Роналду был удален в матче отборочного матча к чемпионату мира 2026 года против Ирландии. Инцидент произошел на 61-й минуте встречи с Ирландией в Дублине, когда 40-летний Роналду ударил локтем защитника ирландской команды Дару О'Ши. Изначально арбитр Гленн Нюберг показал желтую карточку, но после просмотра повтора на VAR изменил решение на красную.

Сразу после произошедшего фанаты приветствовали решение о красной карточке ликованием, а Роналду освистывали и издевались, когда он покидал поле и направлялся в туннель.

Встреча завершилась победой ирландских футболистов со счетом 2:0. Для Роналду это удаление стало первым за 226 матчей за сборную. Без Роналду Португалия разгромила Армению со счетом 9:1.

Ранее сообщалось о том, что Португалия оспорит наказание Роналду.

