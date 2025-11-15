Португалия оспорит наказание Роналду

Португальская футбольная федерация (FPF) обратится в Международную федерацию футбола (ФИФА) с целью предотвратить дисквалификацию Криштиану Роналду более чем на один матч после удаления в матче отборочного этапа чемпионата мира — 2026 с Ирландией. Об этом сообщает издание Record.

Португальская сторона подготовила аргументы — напряженная атмосфера перед матчем после того, как тренер сборной Португалии обвинил Роналду во влиянии на судейство, грубые действия соперников и тот факт, что ранее удалений у Роналду не было. Если это будет принято во внимание, то футболист может пропустить только матч отборочного этапа и сыграть на старте чемпионата мира.

Инцидент произошел на 61-й минуте встречи с Ирландией в Дублине, когда 40-летний Роналду ударил локтем защитника ирландской команды Дару О'Ши. Изначально арбитр Гленн Нюберг показал желтую карточку, но после просмотра повтора на VAR изменил решение на красную. Встреча завершилась победой ирландских футболистов со счетом 2:0. Для Роналду это удаление стало первым за 226 матчей за сборную.

Португалия сохраняет лидерство в группе F, набрав 10 очков. Далее идут сборные Венгрии (8 очков), Ирландии (7) и Армении (3). В заключительном туре Португалия дома встретится с Арменией, а Ирландия проведет выездной матч против Венгрии. Обе игры запланированы на 16 ноября.

