Сборная России сыграет с командой КНДР в ноябре

Женская сборная России по футболу проведет два товарищеских матча против национальной команды КНДР. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В период с 22 ноября по 2 декабря российская команда проведет учебно-тренировочный сбор в Пхеньяне, где 27 и 30 ноября сыграет с северокорейскими футболистками.

Прошлым летом команды встречались в Москве. В первом поединке российские футболистки уступили, а вторая игра завершилась вничью.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее Дональд Трамп потребовал обеспечить беспрецедентный успех ЧМ-2026.