Легенда НХЛ назвал Овечкина русским медведем

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин назвал форварда «Вашингтона» Александра Овечкина русским медведем, передает RG.

«Никто не удивлен, что он дошел до отметки в 900 голов. У него было 899 — это являлось лишь вопросом времени. Он сыграл 1500 игр. Он настоящий русский медведь, терминатор. Им невозможно не восхищаться», — сказал Малкин.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

