Овечкин ответил, собирается ли играть до 50 лет

Овечкин: мои дети уже сейчас хотят, чтобы я закончил карьеру

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в подкасте Hockey Lifers заявил, что его страсть от хоккея еще не угасла.

«Я бы хотел еще поиграть за «Динамо». Может, провести парочку матчей. Посмотрим. Никогда не знаешь, как именно все сложится. Мои дети уже сейчас хотят, чтобы я закончил карьеру», — заявил он.

При этом Овечкин, отвечая на вопрос о возможной игре за одну команду с сыном, сообщил, что не собирается играть до 50 лет.

В ночь на 16 ноября «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2. Овечкин записал на свой счет заброшенную шайбу и результативную передачу. Этот гол для российского хоккеиста 979 в НХЛ с учетом плей-офф.

Таким образом, Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф до 37 шайб — 979 (902+77) против 1016 (894+122).

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Лос-Анджелес Кингз» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

