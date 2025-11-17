На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Овечкин ответил, собирается ли играть до 50 лет

Овечкин: мои дети уже сейчас хотят, чтобы я закончил карьеру
true
true
true
close
Brad Penner-Imagn Images/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в подкасте Hockey Lifers заявил, что его страсть от хоккея еще не угасла.

«Я бы хотел еще поиграть за «Динамо». Может, провести парочку матчей. Посмотрим. Никогда не знаешь, как именно все сложится. Мои дети уже сейчас хотят, чтобы я закончил карьеру», — заявил он.

При этом Овечкин, отвечая на вопрос о возможной игре за одну команду с сыном, сообщил, что не собирается играть до 50 лет.

В ночь на 16 ноября «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2. Овечкин записал на свой счет заброшенную шайбу и результативную передачу. Этот гол для российского хоккеиста 979 в НХЛ с учетом плей-офф.

Таким образом, Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф до 37 шайб — 979 (902+77) против 1016 (894+122).

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Лос-Анджелес Кингз» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее гол Кирилла Капризова принес «Миннесоте» победу в матче НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами