Овечкин побил рекорды Хоу и Ягра в матче с «Лос-Анджелесом»

Овечкин после победы над «Лос-Анджелесом» побил рекорды Хоу и Ягра

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил два новых рекорда в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелес Кингз».

40-летний хоккеист забросил свою 442-ю шайбу на домашней арене «Кэпитал Уан», превзойдя достижение Горди Хоу, который забил 441 гол на «Детройт Олимпии».

Овечкин также обошел Яромира Ягра по количеству победных голов в домашних матчах НХЛ с учетом плей-офф — теперь у него 81 такая шайба против 80 у чешского хоккеиста. Он также приблизился к рекорду Ягра по общему числу победных голов в лиге — у Овечкина 150 точных бросков против 151 у его предшественника.

Матч против «Лос-Анджелес Кингз» завершился со счетом 2:1 в пользу «Вашингтона».

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Лос-Анджелес Кингз» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

